Ankara'da yaşayan Adnan Fırat Albayram, iş görüşmesi için gittiği Hatay'da depreme yakalandı.

Sarsıntıyı kaldığı otel odasında hissetti. Merdivenlere yöneldi ama tam o esnada enkaz altında kaldı. Albayram, göçük altında geçirdiği 6 saati şu sözlerle anlattı:

"Bütün herkesin telefonu çalıyor, herkesin kurduğu bir alarm var. Önce ezan sesini duydum. Onun akabinde yüzüncü yıl marşı çaldı Fenerbahçe''nin. Tarifi zor bir şeydi."

"Testerenin bana çok büyük artısı oldu"

Eşinin sesini duymak istediğini söyleyen ancak telefonun çekmediğini belirten Albayram, "Bacağım kanıyor mu diye bakarken gördüğüm testerenin bana çok büyük artısı oldu. O anda her şey değişti" dedi.

Albayram, göçükten bacağını kurtarıp sürünerek kaldığı odaya ulaştı ve çevredekilere sesini duyurdu. Yardımlar sayesinde enkazdan kurtuldu. Bacağında kırıklar tespit edildi.

İrfan Can Kahveci, Albayram'ı aradı

Ankara'daki yuvasına döndüğünde ise Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin sürpriz telefonu ile karşılaştı.

Albayram, "Aramasına gerek yoktu, ayaklarına taş değmesin hiçbirinin. Hiçbiri dert görmesin ama araması çok mutlu etti. Yalnız olmadığımı hissettim" diye konuştu.