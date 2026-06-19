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Türkiye
AA 19.06.2026 18:22

Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan kişi ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde nehirde kaybolan kişinin cesedi, arama kurtarma ekiplerince bulundu.

Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan kişi ölü bulundu
[Fotograf: AA]

Sarıgüzel Mahallesi Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkisinde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Murat Bağdınlı, nehrin karşı yakasına geçmek istediği sırada, su seviyesinin yükselmesi sonucu akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu bulunan Bağdınlı'nın cesedi nehirden çıkarıldı.

Ceset, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

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