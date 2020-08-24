Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sürerken, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesinde gerçekleştirilen düğünde, davetliler sosyal mesafe kuralına uymadan halay çekti.

Davetlilerin birçoğunun da maske takmadığı düğün, bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı Afşin’de gerçekleştirilen ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı düğün tepki çekti.