Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde gerçekleştirilen bir düğünde, maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sürerken, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesinde gerçekleştirilen düğünde, davetliler sosyal mesafe kuralına uymadan halay çekti.
Davetlilerin birçoğunun da maske takmadığı düğün, bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Koronavirüs vakalarının hızla arttığı Afşin’de gerçekleştirilen ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı düğün tepki çekti.
Etiketler: sosyal mesafe maske koronavirüs Kahramanmaraş düğünSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:35
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