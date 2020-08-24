Kaynaşlı ilçesine bağlı Bıçkıyanı köyünde yaşanan olayda, köy meydanındaki düğüne katılan bazı davetliler silahlarıyla havaya ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği iki kadın yaralandı. Durum, sağlık ekiplerine haber verildi.

Bölgeye giden ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan biri hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ateş açan şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için soruşturma başlatıldı.