Yangın, Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesinde bir markette meydana geldi.

Marketin deposundaki meyve-sebze kasaları bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Bir anda etrafa yayılan yangın sonrası, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası can kaybı yaşanmazken depo bölümünde maddi hasar oluştu.