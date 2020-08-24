Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta market deposunda yangın
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş'ta, bir marketin deposunda çıkan yangın korkuttu.
Yangın, Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesinde bir markette meydana geldi.
Marketin deposundaki meyve-sebze kasaları bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
[Fotoğraf: İHA]
Bir anda etrafa yayılan yangın sonrası, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangın sonrası can kaybı yaşanmazken depo bölümünde maddi hasar oluştu.
Etiketler: Kahramanmaraş market deposu yangınSon Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 04:10
Sıradaki Haber
Adana'da orman yangını: 6 köy ve 800 hane tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz