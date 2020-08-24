Dün öğle saatlerinde Kozan'ın Kuyubeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Şu ana kadar 200 hektardan fazla ormanlık alanda zarara yol açan yangına, dün havanın kararması nedeniyle ara verilen havadan müdahale sabahın erken saatlerinde tekrar başladı.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede sorti yapan 2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopteri, alevlerin ilerlemesini durdurmaya çalışıyor.

6 köy tahliye edildi

İlk etapta Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yangın söndürme helikopterlerinin müdahale ettiği yangının daha da büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden takviye ekipler çağrıldı.

[Fotoğraf: AA]

2 yangın söndürme uçağı ve 6 yangın söndürme helikopterinin havadan, 90 arazöz ve ekibin karadan müdahale ettiği yangın nedeniyle bölgede bulunan 6 köy ve 800 hane tahliye edildi.