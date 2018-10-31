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Kahramanmaraş'ta kömür havzasında göçük meydana geldi

Kahramanmaraş Elbistan'da Kışlaköy Kömür Havzası'nda toprak kayması sonucu yaralanan işçi, hayatını kaybetti.

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Kahramanmaraşta kömür havzasında göçük meydana geldi

Kahramanmaraş Elbistan'da Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Kışlaköy Kömür Sahası'nda özel bir işletmeye ait bölümde toprak alımı yapıldığı sırada göçük meydana geldi.

Formenlik yapan Mustafa Arslan, toprak altında kaldı. İşçilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan Arslan, hastaneye kaldırıldı. Arslan, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine, tedbir amaçlı AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama sonucu, toprak altında başka bir işçinin bulunmadığı belirlendi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Kahramanmaraş, göçük, toprak kayması
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