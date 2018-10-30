Rumen öğrenciler "Afyon lokumu" yaptı

Romanya'nın Piteşti kentinden öğrenci değişim programı kapsamında Afyonkarahisar’a gelen 8 ortaokul öğrencisi, ziyaret ettikleri atölyede kentin markası lokumu kendi elleriyle yaptı.

Şemsettin Karahisari Ortaokulu İngilizce öğretmeni ve projenin koordinatörü Serkan Dokudur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Romanya-Türkiye arasında öğrenci değişim programının 9 yıldır devam ettiğini söyledi.

Proje çerçevesinde her yıl Cumhuriyet Haftası'nda Romanya’dan Afyonkarahisar’a öğrencilerin geldiğini anlatan Dokudur, "23 Nisan'da da Afyonkarahisar’daki öğrencilerimiz Romanya’ya gidiyor. Çocuklar ailelerimizin yanında kalıyor. Proje, tamamen ailelerin destekleriyle yürüyor. Çocuklarımız masraf etmeden uluslararası deneyim kazandıkları bir projeye katılıyor" diye konuştu.

"Romanya’ya götürecekler"

Bu yılki program çerçevesinde 3 öğretmen ile 8 öğrencinin Afyonkarahisar’a geldiğini aktaran Dokudur, şunları söyledi:

"Projenin temel kazanımlarından bir tanesi kültür değişimidir, sadece dil gelişimi değildir. Buradaki çalışmalarda da Afyonkarahisar’ımızda meşhur olan neler varsa, biz de onlara tanıtıyoruz. Bunlardan biri de lokum çünkü Afyonkarahisar lokumuyla meşhur. Onun nasıl yapıldığını yerinde görmelerini istedik. Bu konuda da şehrimizde çok güzel hijyenik tesislerimiz var. Burada da Rumen öğrencilerimiz lokumun nasıl yapıldığını gördüler. Hatta kendileri de yaptılar. Yaptıkları lokumları da hediye olarak Romanya’daki ailelerine götürecekler ve ikram edecekler."

"Çok farklı bir duyguydu"

Rumen öğrencilerden İvana Pirvu da Afyonkarahisar’daki insanların arkadaş canlılığı ve misafirperverliğine hayran kaldığını vurguladı.

Kendisini Afyonkarahisarlı gibi hissettiğini aktaran Pirvu, "Burada lokum yapmak benim için çok farklı bir duyguydu. Gazetecileri de görünce daha çok heyecanlandım. Hatta bir ara gergindim ama her şey çok güzeldi. Bize bu imkanı sağladıkları için herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA