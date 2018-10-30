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Marmaris'te otel yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelin mutfak kısmında çıkan ve paniğe yol açan yangın söndürüldü

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Marmariste otel yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelin mutfağında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi İçmeler yolu üzerindeki 5 yıldızlı bir otelin mutfak bölümünde mangal yakmaya çalışılırken bacadan yangın çıktı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Dumandan etkilenen bir mutfak personeline 112 Acil Servis ekipleri oksijen vererek ayakta tedavi etti.

Söndürülerek kontrol altına alınan yangın mutfak ve restoran bölümünde hasara yol açtı.

Marmaris sahillerindeki turistler otelden yükselen dumanları ve çalışmaları merakla izledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Marmaris, yangın, Muğla
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