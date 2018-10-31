Çanakkale'de 49 göçmen yakalandı

Kuzey Ege'de yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Çanakkale Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık'ın Babakale köyü sahiline operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 49 göçmen yakaladı.

Göçmenler, minibüslerle Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı Gülpınar Jandarma Karakoluna getirildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

İzmir'de 50 göçmen yakalandı

Öte yandan İzmir Dikili'de de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 50 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 Filistin, 14 Suriye ve 13 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Kaynak: AA