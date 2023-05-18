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Türkiye
TRT Haber 18.05.2023 19:05

Kahramanmaraş'ta barajların doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı

İki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta 8 barajdan 7'si bölgedeki yağışlar sayesinde doldu. Devlet Su İşleri'nin verilerine göre doluluk yüzde 90'lara kadar ulaştı. Bu durum depremzede çiftçinin yüzünü güldürdü.

Şükrü Altuğ Acer
Şükrü Altuğ Acer

Kahramanmaraş iki büyük depremle asrın felaketini yaşadı. Kentte yaralar sarıldıkça hayat normalleşti, depremzedelerin yüzü güldü. Bir sevindirici haber ise çiftçiler için Devlet Su İşleri'nden geldi. Kahramanmaraş'taki 8 barajdan 7'sinin dolu olduğu açıklandı.

Pazarcık, Afşin ve Elbistan ovaları... Bu verimli arazilere ekilen buğday ve pamuk gibi ürünler barajlardan faydalanılarak sulanıyor. Üretimin can damarı olan barajların doluluk oranının yüzde 90'lara ulaşması ise çiftçi için önem taşıyor.

Aynı zamanda yapılan desteklerle çiftçinin üretimi de destekleniyor. 2023 sulama sezonunda devletin çiftçilerin sulama masraflarının yüzde 50'sini karşılayacağı bildirildi. Bu karar 26 nisan'da cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile resmi gazete'de yayımlandı.

Depremzede çiftçinin yüzü güldü

Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kıraç, "Elhamdülillah barajlarımızın doluluk oranı yüksektir. Bu da bu sezonki ürünlerimizin daha da verimli olmasını sağlayacaktır. Sulama masraflarının yüzde ellisi devletimiz tarafından ödenecektir." dedi.

Çiftçi Mehmet Ali Çiftçi de "Bakanlığımızın bize sunduğu tarımsal sulamanın yüzde 50'sini bağışladığı için, ödemesinde bize yardımcı olduğu için öncelikle teşekkür ederim.İnşallah çok başarılı bir ürün elde edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bölgedeki barajlar sayesinde yaklaşık 75 bin hektar alan sulanıyor.

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