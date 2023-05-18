Denizli'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Zafer Mahallesi 2029 sokaktaki bir inşaatta beton dökmek için yerleştirilen vinç, üstünden geçen yüksek gerilim hattına temas etti.

Bu sırada vincin üstünde bulunan kalıp ustası 32 yaşındaki Aykut Durmuş, elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durmuş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Durmuş, bugün hayatını kaybetti.