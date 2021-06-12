Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 13:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta atık deposunda yangın
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta büyükşehir belediyesine ait atık deposunda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale için ekipler seferber oldu.
Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde başlayan yangın için itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Akçakoyunlu mevkiindeki katı atık depolama alanında hızla büyüyen alevlere Kahramanmaraş'tan sevk edilen itfaiye ekipleri de müdahale etti.
Yangın söndürme helikopterleri de havadan müdahale için hızla bölgeye yönlendirildi.
Bölgede ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Yangın Sıfır Atık
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