Haber Giriş: 12 Haziran 2021 Cumartesi 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da trafik kazası: 3 ölü
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Olay, Antakya-İskenderun kara yolu Uğur Mumcu Caddesi yakınındaki alt geçitte meydana geldi.
D.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen T.Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
19 yaşındaki Murat Özkan ve 20 yaşındaki Abdülkerim Tandoğan kaza yerinde yaşamını yitirdi, 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan 21 yaşındaki Hakan Arslan da kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik
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