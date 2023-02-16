Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 11:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta 47 kişinin enkazda kaldığı binada arama çalışmaları tamamlandı
[Fotograf: DHA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde depremde 47 kişinin enkaz altında kaldığı, ekiplerce 2 kişinin kurtarıldığı 11 katlı Proton Apartmanı’nda arama çalışmaları sonlandırıldı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki 11 katlı Proton Apartmanı yıkıldı.
Binadan 5 kişi kurtulurken, 47 kişi ise enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı.
Enkazda en son termal kamera ve ses cihazlarıyla yapılan çalışmalarda, canlı tespit edilemeyince arama çalışmaları sonlandırıldı. Enkazın kaldırılmaya başlamasıyla altından cenazeler çıkarılacak.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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