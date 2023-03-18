Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi 08:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.
Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Saat 08.14'te olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Çevre illerden de hissedilen depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 18, 2023
*
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-18
Saat:08:14:29 TSİ
Enlem:38.024 N
Boylam:36.454 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/NIxUbGBJy4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: AFAD Deprem Kahramanmaraş
Son Haberler
- 09:46
- 09:41
- 09:39
- 09:39
- 09:21
Sıradaki Haber
Ordu'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz