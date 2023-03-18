Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Saat 08.14'te olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çevre illerden de hissedilen depremin herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.