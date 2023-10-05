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Türkiye
TRT Haber 05.10.2023 18:29

Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir deprem oldu.

Saat 18.23'te olan deprem, yerin 11,03 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"Olumsuz durum bulunmamaktadır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesinde 4.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kahramanmaraş Valiliğince, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Onikişubat ilçemizde saat 18.23'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

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