Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor...
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 15 kilometre derinliğinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 20, 2023
*
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ekinözü (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-20
Saat:12:57:07 TSİ
Enlem:38.069 N
Boylam:37.205 E
Derinlik:15.36 km
Detay:https://t.co/ja8M1vVwE0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
Son Haberler
- 14:02
- 13:54
- 13:45
- 13:42
- 13:38
Sıradaki Haber
Depremden önce güçlendirme yapılan 13 katlı binalar yıkılmadı: 60 aile kurtuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz