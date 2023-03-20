İSKİ'den yapılan açıklamada, İstanbul'a 365 gün 24 saat kesintisiz ve temiz içme suyu sağlayan kurumun, şehrin gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda adımlarını bugünden atmaya devam ettiği belirtildi.

Son dönemde yaşanan olağanüstü kuraklığın, su kaynaklarından alınan verimin önemini daha da artırdığına değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Projelendirilen Melen Sistemi 3. Pompa İstasyonu, 225 milyon liralık bir yatırımla hizmete alındı. Günlük 590 bin metreküp su iletim kapasitesine sahip yeni pompa istasyonunun verimi yıllık bazda 75 milyon metreküpü bulacak. Buradan elde edilen sular Ömerli Barajı ve Cumhuriyet İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne aktarılacak. Bu sayede hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nın su arzına ciddi bir katkı sağlanmış olacak."

Sistemin devreye alınmasıyla birlikte İstanbul'a adeta yeni bir su kaynağı kazandırılacağı belirtilen açıklamada, yıllık 75 milyon metreküplük verimle Alibeyköy Barajı'nın 2 katı, Sazlıdere Barajı'nın 1,5 katı ve Elmalı Barajı'nın 5 katı biriktirme hacminde suyun İstanbul'a kazandırılacağı kaydedildi.

"Su tasarruf çağrımızı yineliyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, kente baraj dışı kaynaklardan sağlanan su potansiyelini arttırdıklarını söyledi.

Melen Çayı'ndan daha fazla su alınmasını sağlayacak yeni terfi merkezinin hizmet vermeye başladığına dikkati çeken Başa, şunları kaydetti:

"Küresel iklim değişikliği nedeniyle yaşanan hidrolojik kuraklık, su kullanım alışkanlıklarımızı değiştirmeyi ve tasarrufu zorunlu kılıyor. Suyumuzu korumak için tüm paydaşlarımızla ortak hareket etmeliyiz. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırım vesilesiyle 16 milyon hemşehrimize su tasarruf çağrımızı yineliyorum."