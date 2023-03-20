Hasan Hattapoğlu asrın felaketini Hatay'da yaşadı. Enkaz altından ise kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Ancak kardeşi ve yeğenlerini depremde kaybetti.

63 yaşındaki adam kayıplarına rağmen umudunu yitirmedi. Yaşadığı acıya göğüs gerdi, memleketini terk etmedi.

Burada öleceksem öleyim diyen Hattapoğlu şunları söyledi:

"Burada benim kendi memleketim, kendi insanlarım. kendi insanlarıma hizmet etmek. bir şeyler yapmak. bırakıp gitmek çok kolay ama ben bırakmadım, bırakamam kendi memleketimi nasıl bırakayım. "burada öleceksem öleyim" dedim. yani ben gitmiyorum bir yere elimden geldiği kadar. çok fazla bir şey gelmiyor ama. Biz kardeşlerimizi defnettikten sonra buraya geri döndük. Hem yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz hem bu bazı insanlarımızın araç gereçlerini, yolda kalmışların bir şekilde yola çıkacakların biz elimizden gelen hizmeti burada yapmaya çalışıyoruz."

Depremden önce 8 kişinin mesai yaptığı tamirhanede şimdi Hasan Usta ile birlikte 3 kişi çalışıyor.

Haber: Seyfi Karadeniz

Kamera: Mehmet Gençali