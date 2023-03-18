Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi 12:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 12.25'te olan deprem, yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 18, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Andırın (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-18
Saat:12:25:31 TSİ
Enlem:37.789 N
Boylam:36.373 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/eSHINPYxLe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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