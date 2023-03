Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte dün sağanak ve dolunun etkili olduğunu hatırlattı.

Vali Gül, "Son 24 saatte Gaziantep merkezde metrekareye 91,5 milimetre yağış düştü. Bu oran, şehrimizin tarihindeki en yüksek miktardır. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız imkanlarını seferber etti. Yağışın devam etmesi beklenmektedir. Lütfen dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

45 kişi güvenli noktalara taşındı​​​​​​​

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gece meydana gelen kuvvetli yağışlarda 4 binin üzerinde personelle kent genelinde arama-kurtarma ve su tahliyesi operasyonu yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalar kapsamında 45 kişi mahsur kaldığı otopark, ev, araç içi gibi riskli alanlardan kurtarılarak güvenli noktalara taşındı.

GASKİ ise 25 kılavuz ve vidanjör, 18 büyük pompa, 2 kanal görüntüleme, 12 dalgıç pompa ve 150 personel ile sahadaki mesaisini sürdürüyor. Ayrıca fen işleri ekipleri, sağanaktan dolayı kapanan yolları açarak muhtemel su baskınlarının önüne geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatma Şahin, Belediyenin 4 bini aşkın personelinin sahada görev aldığını belirterek şunları söyledi:

"6 Şubat itibarıyla bu yaşanan olayları her an bir kez daha olacakmış gibi düşünüp kurumsal kapasitemizi güçlendiriyoruz. Bu yüzden zayıf ve güçlü taraflarımızı çok geç olmadan belirlemeliyiz. Dolayısıyla şehrin güvenliği için afet krizlerine karşı para harcayıp ekipman teminini yapmamız lazım. Bu doğrultuda düzenli aralıklarla ekipman envanterimizi güçlendirip yenileyerek personel sayımızı artırıyoruz. Bunun yanında kalifiye personel gücünü ve eğitici eğitimlerinin de yerinde ve zamanında yapıp şehrin güvenliğini her daim temin etmek hedefindeyiz."