Kahramanmaraş merkezli FETÖ'nün "kripto'' asker yapılanmasına operasyon

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından FETÖ/PDY'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemleri kullanarak haberleştikleri belirlenen şüphelilere yönelik 7 ilden düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş Merkezli Hakkari, Şırnak, Mardin, Malatya, Adana ve Mersin'de 14 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA