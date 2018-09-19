  • 19 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.279
    EURO 7.341
  • BIST 96603.75
    ALTIN 242.549
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kahramanmaraş merkezli FETÖ'nün "kripto'' asker yapılanmasına operasyon

Kahramanmaraş merkezli FETÖ'nün "kripto'' asker yapılanmasına operasyon

7 ilde Kahramanmaraş merkezli FETÖ'nün "kripto'' asker yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 muvazzaf askerden 3'ü tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kahramanmaraş merkezli FETÖnün &quot;kripto asker yapılanmasına operasyon

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarafından FETÖ/PDY'nin ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemleri kullanarak haberleştikleri belirlenen şüphelilere yönelik 7 ilden düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş Merkezli Hakkari, Şırnak, Mardin, Malatya, Adana ve Mersin'de 14 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER