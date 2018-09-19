İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 6 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir merkez olmak üzere Denizli ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

İzmir adliyesine sevk edilen ve savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 6'sı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla, bir kişi ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 11 Eylül'de İzmir, Denizli ve Diyarbakır'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

FETÖ'nün kapatılan dernek ve sendikalarına üye oldukları da belirlenen ve aralarında meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu şüphelilerin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı sonrası Bank Asya'ya para yatırdıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirtilmişti.

Kaynak: AA