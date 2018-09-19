Bingöl'de terör operasyonu

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Eylül'de 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği Aşağıköy Hasar Deresi mevkisinde teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramada 2 Kanas keskin nişancı tüfeği, 4 el bombası, 2 telsiz ile çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terör örgütü PKK ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Kaynak: AA