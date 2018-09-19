  • 19 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.243
    EURO 7.294
  • BIST 96033.8
    ALTIN 241.675
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bingöl'de terör operasyonu

Bingöl'de terör operasyonu

Bingöl'de geçen hafta 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede tespit edilen 2 sığınakta, silah, bomba ve yaşam malzemesi bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bingölde terör operasyonu

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Eylül'de 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği Aşağıköy Hasar Deresi mevkisinde teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramada 2 Kanas keskin nişancı tüfeği, 4 el bombası, 2 telsiz ile çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terör örgütü PKK ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: terör operasyonu, Bingöl
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER