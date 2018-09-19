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Kayseri'de dershanelerden sorumlu FETÖ sanığına 13 yıl hapis

Kayseri'de FETÖ soruşturması kapsamında örgütün "Kayseri dershaneler sorumlusu" olduğu iddia edilen sanık Yavuz Karagöz'e 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Kayseride dershanelerden sorumlu FETÖ sanığına 13 yıl hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yavuz Karagöz ve avukatı hazır bulundu.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Karagöz, beraatini istedi. Mahkeme heyeti sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Serhat Dershanesi Genel Müdürlüğü de yapan tutuklu sanık Karagöz, 27 Mart 2018'de Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda İzmir'de sahte kimlikle yakalanmıştı.

Örgütün "Kayseri dershaneler sorumlusu" olduğu, örgüte ait bazı şirketleri yönettiği öne sürülen sanık, ByLock kaydı bulunduğu, iş adamları ve öğretmenlerin örgüt adına yurt dışı seyahatlerini organize ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı. 

Kaynak: AA 

Etiketler: sorumlu, kayseri, dershane
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