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Adana merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

9 ilde Adana merkezli FETÖ operasyonunda, 7'si muvazzaf 13 asker gözaltına alındı.

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Adana merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı alınan 9'u muvazzaf 17 askere Adana, Ankara, İstanbul, Aksaray, Hatay, Gaziantep, Eskişehir, Manisa ve Düzce'de operasyon düzenledi.

Operasyonda 7'si muvazzaf, diğerleri daha önce meslekten ihraç edilen 13 asker yakalandı.

Bir dönem Adana'da da görev yapan askerlerin astsubay, teğmen ve üsteğmen rütbelerinde olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin kimliklerine, kentteki ankesörlü telefonlardan yapılan görüşmelerin analiz çalışmaları sonucu ulaşıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, Adana
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