Çanakkale'de "Hill 10 Anıtı"nda anma töreni

Newfoundland Alayı'nın Gelibolu Yarımadası'na çıkışının 103. yıl dönümü dolayısıyla "Hill 10 Anıtı"nda düzenlenen tören, Kanada'nın Newfoundland ve Labrador Eyaleti adına Kültür Turizm ve İnovasyon Bakanı Christopher Mitchelmore, Kanada adına Büyükelçi Chris Cooter ve Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un çelenk koyması ve saygı duruşuyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun törende yaptığı konuşmada, tarihi bir ölüm kalım mücadelesinden yıllar sonra böyle duygu birliği ve kalıcı dostluk çıkmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Haluk Dursun, eski düşmanların birbirlerini yeni ve kalıcı dostlar olarak görmesinin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Taraflar olarak karşılıklı mutabakatlarla, muharebelerde hayatını kaybeden askerlerimiz anısına bir anma alanı olarak seçtiğimiz bu noktada, tüm cephe tarihinde ömrünü ulusuna adamış olan askerlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" diye konuştu.

Christopher Mitchelmore da, bugün Gelibolu Yarımadası'nda bulunmak ve Suvla Koyu Kanguru Sahili'ne 103 yıl önce ayak basan Newfoundland Kraliyet Alayı'nı temsil etme ve onları anmanın büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından iki ülkenin heyetleri tarafından 103 yıl önce Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden Newfoundland Alayı askerlerinin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Buradaki anma programının ardından Karibu Anıt Alanı bilgilendirme tabelasının açılışı da yapıldı.

Kaynak: AA