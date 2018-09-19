Yüzen çöp kutusu Seabin deniz ve gölleri temizleyecek

Deniz kazaları, evsel ve kentsel atıklarla denizlerdeki kirlenme her geçen gün artıyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), kirliliğin önlenmesi için önemli bir proje geliştirdi.

Türkiye'nin ilk yüzen çöp kutusu SEABİN, Yenikapı İskelesi'nde kuruldu. Yüzer çöp kutusu ile Marmara Denizi'nde sadece katı atıklar değil sıvı atıklar da temizlenebilecek.

Proje sorumlusu Emrah Şen, Seabin'in çalışma mantığını "Seabin, deniz çöp kovası denizde yüzer vaziyette yaptığı vakumla deniz seviyesinden çöpleri emmek vasıtası ile çalışan bir sistem." diyerek açıkladı.

Çevre dostu olan projede cihazın kendisi de geri dönüştürülmüş malzemeden üretildi.

Deniz altında elektrikli süpürge gibi çalışıyor

Deniz altında adeta bir elektrikli süpürge gibi çalışan Seabin, sadece katı atıkları değil; deterjan, yağ ya da petrol gibi sıvı atıkları da ayrıştırabiliyor. Ucuz ve sürdürülebilir bir sistem olan Seabin, insan gücüne ihtiyaç duymadan çalışıyor. Her gün ortalama bir buçuk kilogram atık topluyor, 20 kilograma kadar atığı da taşıyabiliyor.

Yüzer çöp kutuları ile sadece denizler değil, göl ve derelerdeki atıklar da temizlenebilecek.

Kaynak: TRT Haber