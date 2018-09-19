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Gazi Aslan'dan FETÖ ile mücadele mesajı

15 Temmuz gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, "FETÖ ile mücadelemizde gerilememek lazım, işi daima ciddiye almak lazım." dedi.

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Gazi Aslandan FETÖ ile mücadele mesajı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, gelişmeler hakkında bilgi almak için gittiği Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'nda darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan, "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla evinde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile dün yeni il emniyet müdürlüğü hizmet binasının açılışı için Çankırı'ya gittiklerini belirten Aslan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önünde saygıyla eğildiğini ifade etti.

Aslan, FETÖ'nün tehlikeli bir örgüt olduğunu belirterek, "FETÖ ile mücadelemizde gerilememek lazım, işi daima ciddiye almak lazım. Allah, bizim bu yolda haklı olan mücadelemize inşallah yardımcı olur. Aksi takdirde demokrasi kaybeder." diye konuştu.

Tüm gazilerin "19 Eylül Gaziler Günü"nü kutlayan Aslan, gazilere sabır ve uzun ömür diledi.

Bu arada evde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hastanede kendisini ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı ile Aslan'ın eşyalarının bulunduğu anı köşesi dikkati çekti.

Kaynak: AA

Etiketler: 15 Temmuz gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle M, fetö, gaziler günü
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