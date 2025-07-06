Açık 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.07.2025 10:49

Kahraman itfaiyeciler orman yangınında yerde uyudu

Hatay'daki orman yangınına yardıma giden Erzurum itfaiye ekipleri, yerde ve araçlarının bagaj kapağında uyuyarak dinlenmeye çalıştı. Yeşil vatanı korumaya çalışan kahraman itfaiyecilerin o anları kameraya yansıdı.

Kahraman itfaiyeciler orman yangınında yerde uyudu

Hatay'da şiddetli rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar hava araçları, yüzlerce araç ve personelle sürüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 1 Temmuz'da görevlendirilen 10 personel, 3 araçla Hatay'daki yangınların söndürülmesi için destek veriyor.

Yangında gece, gündüz mücadele eden ekipler, zaman zaman yorgun düştüğü anlarda yerde ve araçlarının bagaj kapaklarında uyuyup dinlenmeye çalışıyor.

İtfaiye Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kimse senin dalgalarla, fırtına ile savaştığına bakmaz. Herkes gemiyi limana getirmeni konuşur. Bugün itfaiyecilerimiz açlık, susuzluk, uykusuzlukla canı pahasına olaylara müdahale ederek kahramanlık sergiliyorlar. Kolay gelsin hepsine." ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER
Erzurum İtfaiye Orman Yangını
Sıradaki Haber
Konya'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:34
Meksika'da "CIA" kimlik kartı taşıyan ABD vatandaşına gözaltı
11:33
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri boğulmalara karşı teyakkuzda
11:31
Akdeniz'in incisi Patara eylem planı ile korunacak
11:21
Deniz ve hava aracı kazalarına 7/24 uydu destekli yakın takip
11:16
Özbek-Türk organize sanayi bölgesi yatırımcılarını bekliyor
11:10
5 asırlık Uşak halısı yuvaya döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti
FOTO FOKUS
TCG İstanbul'dan hedefe tam isabet
TCG İstanbul'dan hedefe tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ