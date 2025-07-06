Kahraman itfaiyeciler orman yangınında yerde uyudu

Hatay'da şiddetli rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar hava araçları, yüzlerce araç ve personelle sürüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 1 Temmuz'da görevlendirilen 10 personel, 3 araçla Hatay'daki yangınların söndürülmesi için destek veriyor.

Yangında gece, gündüz mücadele eden ekipler, zaman zaman yorgun düştüğü anlarda yerde ve araçlarının bagaj kapaklarında uyuyup dinlenmeye çalışıyor.

İtfaiye Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kimse senin dalgalarla, fırtına ile savaştığına bakmaz. Herkes gemiyi limana getirmeni konuşur. Bugün itfaiyecilerimiz açlık, susuzluk, uykusuzlukla canı pahasına olaylara müdahale ederek kahramanlık sergiliyorlar. Kolay gelsin hepsine." ifadelerine yer verdi.