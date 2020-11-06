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Kağıthane'de COVID-19 tedbirlerine uymayan 21 kişiye ceza
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde sosyal mesafe kuralına uymayan 21 kişiye idari para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre COVID-19'un yayılmasını engellemek amacıyla yurt genelinde denetimler başlatıldı. İstanbul’da son günlerde artan vaka sayılları nedeniyle denetimler sıklaştırıldı.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ve Sadabat Polis Merkezi Amirliği ekiplerince, COVID-19'un yayılmasını engellemek amacıyla akşam saatlerinde 12 kahvehane, 4 kıraathane, 2 nargile kafe, 7 restoran ve 3 oyun salonu denetlendi.
Sosyal mesafe ve oyun oynama kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 21 kişiye idari işlem yapıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 00:35
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