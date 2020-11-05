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İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler anıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
İzmir Barosu öncülüğünde, yıkılan Rızabey Apartmanı enkazı önünde düzenlenen anma töreninde, depremde yaşamını yitirenler için karanfil bırakıldı, mum yakıldı.
Yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 22:25
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