Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da 17 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Ankara'da iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 17 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.
İsmail C. yönetimindeki özel halk otobüsü ile Hüseyin T. yönetimindeki belediye otobüsü, kırmızı ışık ihlali nedeniyle Ziya Gökalp Caddesi ile Atatürk Bulvarı kavşağında kaza yaptı.
Kaza sonucu belediye otobüsü refüje çıktı. Düşme ve savrulma nedeniyle içindeki yolculardan 17'si yaralandı.
Yaralanan vatandaşlardan bazıları ayakta tedavi edilirken bazıları ise ambulanslarla hastaneye nakledildi.
Otobüsler, çekici yardımıyla kaza yerinden götürüldü.
17 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
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