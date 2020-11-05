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Bursa'da terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de YPG/PKK adına faaliyette bulunan M.H., M.E. ve B.E'nin örgüt tarafından istihbarat çalışması için Bursa'ya gönderildiği bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Osmangazi ilçesinde saklandığı eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale el konuldu, gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPGSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 18:28
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