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MSB'den keskin nişancı paylaşımı: Onlar görevini tam 12’den vurarak yapar
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların görüntüsünü sosyal medyadan, "Onlar; görevini sessizce ve tam 12’den vurarak yapar" açıklaması ile paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların görüntüsü paylaştı.
Açıklamada, "Onlar; görevini sessizce ve tam 12den vurarak yapar. Kuyumcu hassasiyetiyle hesaplama yaptıktan sonra hedeflerini hatasız ve eksiksiz imha ederler. Onlar bizim kahraman, fedakâr, görünmez ve üstün kabiliyetli keskin nişancılarımız" ifadelerine yer verildi.
Onlar; görevini sessizce ve tam 12’den vurarak yapar!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2020
Kuyumcu hassasiyetiyle hesaplama yaptıktan sonra hedeflerini hatasız ve eksiksiz imha ederler.
Onlar bizim kahraman, fedakâr, görünmez ve üstün kabiliyetli keskin nişancılarımız. pic.twitter.com/qCJN54Ciiw
Etiketler: PKK/YPGSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 20:33
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