Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların görüntüsü paylaştı.

Açıklamada, "Onlar; görevini sessizce ve tam 12den vurarak yapar. Kuyumcu hassasiyetiyle hesaplama yaptıktan sonra hedeflerini hatasız ve eksiksiz imha ederler. Onlar bizim kahraman, fedakâr, görünmez ve üstün kabiliyetli keskin nişancılarımız" ifadelerine yer verildi.