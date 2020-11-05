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Hatay'da bazı cadde ve sokaklar karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bazı cadde ve sokaklar karantinaya alındı.
Antakya Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, bazı mahallelerde COVID-19 vaka sayısının artması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Buna göre Saraykent, Ovakent, Gazi, Esenlik, Gazi, Akevler, Akasya, Odabaşı, Altınçay mahallelerinde bazı sokak ve caddeler ile Madenboyu Mahallesi'nde 3 ikametin, 14 gün boyunca karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 5 Kasım 2020 Perşembe 23:28
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