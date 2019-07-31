Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan Ahmet Genç, İstasyon yanındaki İhsaniye İlçe Hastanesinin kazan dairesinden kedi sesleri geldiğini duyunca, hastanenin hizmetli personeli Mehmet Çakar'dan yardım istedi.

Kazan dairesinin kilitli olan kapısını açan Çakar, bir kedinin kafasının atık su borusuna sıkışmış halde olduğunu gördü.

Kedi 1 gün boyunca kazan dairesinde kilitli kaldı

Kediyi sıkıştığı yerden elleriyle çıkarmaya çalışan Genç ve Çakar bunda başarılı olamayınca, alet yardımıyla boruyu keserek kediyi kurtardı. Hastanedeki tüm personel, kafası boruya sıkışan kediyi kurtaran Ahmet Genç ve Mehmet Çakar'ı tebrik etti.

Hastane personeli, yaklaşık bir gün boyunca kazan dairesinde kilitli kaldığı tahmin edilen kediyi süt ve ekmekle besledi.

Kedi daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA