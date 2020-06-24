3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Şeker, maktul Özgür Duran'ın anne ve babası, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Sanık Şeker, daha önce verdiği ifadelerini tekrarladı, öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu.

"Arkamı dönüp 'Bulamazsın' dedim, saldırdı"

Teyzesinin evine gittiği sırada parktan tartışma sesleri duyduğunu anlatan Şeker, "Bir kadının ağlama sesini duydum. 'Tamam, yeter' diyordu. Kadının ağlamasına dayanamadım yanlarına gittim. Şahsı uyarınca sinirlendi ve bana küfretmeye başladı. 'Karım değil mi sana ne' dedi. 'Karınsa neden ağlatıyorsun' dedim. Kadın da 'Hadi git ablam, o benim eşim' deyince arkamı dönüp uzaklaştım. 15 metre kadar uzaklaşmıştım ama şahıs küfretmeye devam etti. En son anneme küfür etti, 'Seni bulacağım' dedi. Arkamı dönüp 'Bulamazsın' dedim, saldırdı" dedi.

"Sadece kadının iyi olduğundan emin olmak istemiştim"

Daha önce bir kavga olayına karışmadığını ve olay günü de kavga etme niyeti taşımadığını belirten Şeker, "Bana saldırınca karşılık veremedim. Yüzüme sürekli yumruk attı. Boğazıma yapıştı, nefesim kesildi. Öleceğimi sandım. 'Belki bıçağın açılma sesini duyar ve beni bırakır' diye cebimdeki bıçağı çıkardım ama bırakmadı ve yere düştük. sonra kalkıp arkama bakmadan uzaklaştım. Yaralandığını fark etmemiştim." diye konuştu.

"Evime gitmek istiyordum ama bırakmadı"

Olay nedeniyle pişman olduğunu dile getiren Şeker, "Ben böyle olmasını istemiyordum. Evime gitmek istiyordum ama bırakmadı. Ben sadece kadının iyi olduğundan emin olmak istemiştim. Üzgünüm. Arkadaşlarım üniversiteye gidecek, ben hala cezaevindeyim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.