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Türkiye
AA 15.07.2025 16:10

Kadın özel harekat polislerinden şehit Sevda Güngör'ün ailesine ziyaret

Adana'da kadın özel harekat polisleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan meslektaşları Sevda Güngör'ün Karaisalı ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Kadın özel harekat polislerinden şehit Sevda Güngör'ün ailesine ziyaret

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli ekipler, darbecilerin Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yaptığı bombalı saldırıda şehit edilen 27 yaşındaki özel harekat polisi Sevda Güngör'ün Çatalan Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet ve annesi Nural Güngör ile bir araya geldi.

Ziyarete şehit Güngör'ün adının verildiği zırhlı araçla giden kadın özel harekat polisleri, anne Güngör'e Türk bayrağı ve özel harekat beresi verdi.

Kadın özel harekat polislerinden şehit Sevda Güngör'ün ailesine ziyaret

Gözyaşı döken Güngör, Türk bayrağı ve bereyi öpüp alnına koydu.

Kadın özel harekat polislerinden şehit Sevda Güngör'ün ailesine ziyaret

Ekipler, daha sonra aileyle şehit meslektaşlarının mezarını ziyaret etti ve dua okudu.

Mehmet ve Nural Güngör, ziyarette bulunan polislere teşekkür etti.

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