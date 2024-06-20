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Türkiye
AA 20.06.2024 20:26

Kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte 1000 koyuna ulaştı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan veteriner hekim Özlem Yılmaz, yıllardır hayalini kurduğu küçükbaş hayvan üretim ve pazarlama tesisini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle kurdu.

Kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte 1000 koyuna ulaştı

Girişimci bir çocuk annesi Yılmaz, zooteknist eşi Burak Yılmaz'ın da desteğiyle Elbistan'ın Eldelek Mahallesi'nde 27 dönüm arazide TKDK desteğiyle aldığı 400 küçükbaş hayvan sayısını 3 yılda 1000'e yükseltti.

Hayallerini gerçeğe dönüştüren ve yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alanda AB standartlarına uygun çiftlik yapan Yılmaz, koyun ve kuzularının sağlığına da azami özeni gösteriyor. Özlem Yılmaz, neredeyse tüm zamanlarını çiftlikte hayvanlarıyla geçirdiklerini söyledi.

Kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte 1000 koyuna ulaştı

Geçimlerini yetiştirdikleri damızlık koyun ve kuzuların satışıyla sağladıklarını anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"TKDK tarafından projemizin kabul olmasıyla birlikte inşaatımızı başlattık. Daha sonra hayvanlarımızı getirdik ve faaliyetlerimize başladık. 27 dönüm arazi üzerinde 3 bin metrekare kapalı alanımız var. İlk etapta 400 baş koyunumuz vardı ancak şu anda 1000 koyun kapasitesine ulaştık. 500 damızlık koyunumuz yeni sezonda yavru yapmaya hazır. İnşallah sağlıklı bir şekilde dünyaya gelecek kuzularımızla birlikte çiftliğimizin kapasitesi daha da artacak. Geçtiğimiz yıl 500 kuzu satışı yaptık. Kendimize damızlık olarak 250 koyun ayırdık. Koyun sayımızı her yıl ikiye katlayarak devam ettik. Anadolu Merinosu cinsi ile kapalı alanda hayvancılık yapıyoruz."

Kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte 1000 koyuna ulaştı

Depremde insanlar tesise sığındı

Yılmaz, Elbistan'ın "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü olduğunu hatırlatarak, afetin ardından 70-80 kişiyle birlikte çiftliğe sığındıklarını aktardı.

Büyük bir depremi geride bıraktıklarını ifade eden Yılmaz, tesisin devlet desteğiyle yapıldığı için denetimlerinin sağlam olduğunu bu sayede yıkılmayarak bölge insanının sığınacağı bir liman haline geldiğini vurguladı.

Kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte 1000 koyuna ulaştı

Kapalı alanda modern küçükbaş hayvan besiciliğinin bölgede ilk defa uygulandığına işaret eden Yılmaz, bu tür projenin artırılması gerektiğini belirterek, "Elbistan, Afşin gibi ilçelerimiz çok müsait. Mera olarak zengin bir bölgeyiz ve bu projeyi yapabilecek çiftçilerimiz var. Bunu biz başlattık ama devamı gelebilir.Gelişen dünyada hayvancılığın artması ve biyoçeşitliliğin devamının sağlanması bu projelerin çoğalması gerekiyor.Umarım bölgedeki hayvan üreticilerimize örnek oluruz" diye konuştu.

Zooteknist Burak Yılmaz da eşi Özlem Yılmaz ile birlikte küçükbaş besicilik çiftlik faaliyetlerini daha da genişletmek istediklerini ifade etti. Yılmaz, kendisinin çiftlikteki hayvan refahı ve yem rasyonlarıyla eşinin ise daha çok hayvanların sağlık sürecini kontrol ettiğini anlattı.

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