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Türkiye
AA 20.06.2024 19:26

Kurban Bayramı'nda ALO 181'e gelen bazı çağrılar gülümsetti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hizmet veren ALO 181 Çağrı Merkezi, Kurban Bayramı'nda gülümseten çağrılara yanıt verdi.

Kurban Bayramı'nda ALO 181'e gelen bazı çağrılar gülümsetti
[Fotograf: AA]

 Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık, ALO 181 ile vatandaşların kentsel dönüşüm, tapu ve kadastronun yanı sıra kıyılardaki kaçak yapılaşmayı da içine alan çevresel konulardaki sorunlarına çözüm bulmaya devam ediyor. Vatandaşlardan gelen soruların ilgili kuruluşlara yönlendirildiği çağrı merkezine kimi zaman ilginç şikayet ve istekler de geliyor.

Kurban Bayramı'nda ALO 181'i arayan bir vatandaş kestikleri boğanın çok büyük olduğunu ve 6 ortak bulunduğunu belirterek, çağrı operatörlerinden birinin 7'nci kişi olarak kurbanlıklarına ortak olmak isteyip istemediğini sordu.

Başka bir vatandaş ise kestikleri kurbandan ötürü kan kokusu tuttuğunu söyleyerek, hangi ilacın iyi geleceği yönünde tavsiye istedi.

"Kurban atıkları geri dönüşümde değerlendirilir mi?" sorusu

Ankara'dan arayan bir vatandaş, kurbanlık pazarında koyun ve keçilerin çok gürültü yaptığını ve uyuyamadıklarını belirterek, pazar yerinin taşınmasını istedi.

İstanbul'dan arayan bir başka vatandaş ise "Kurban atıkları diğer atıklar gibi geri dönüşümde değerlendirilebilir mi?" sorusunu yöneltti.

Öte yandan çağrı merkezini, atıkların neden olduğu kokuyu ve kurbanlıklara çektirilen eziyeti şikayet eden vatandaşlar da aradı.

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