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Türkiye
İHA 24.12.2023 04:28

Kadıköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu

İstanbul Kadıköy'de makas atarak ilerleyen bir araç, sağ şeritten gelen başka bir araca çarptı. Kaza da ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kadıköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu
[Fotograf: İHA]

Saat 00.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Bağdat caddesi üzerinde yaşanan olayda E.Ö. hakimiyetindeki araç sürücüsü Bağdat Caddesi üzerinde aşırı hızlı bir şekilde makas atarak ilerlerken, sağ şeritten gelen A.K. kontrolündeki araca yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç ters istikamete dönerek kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza da ölen veya yaralanan olmadı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın nasıl olduğunu öğrenmek için kazaya karışan iki araç sürücüsünü yüzleştirdi.

Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

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