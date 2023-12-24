Kadıköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu

Saat 00.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Bağdat caddesi üzerinde yaşanan olayda E.Ö. hakimiyetindeki araç sürücüsü Bağdat Caddesi üzerinde aşırı hızlı bir şekilde makas atarak ilerlerken, sağ şeritten gelen A.K. kontrolündeki araca yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç ters istikamete dönerek kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza da ölen veya yaralanan olmadı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazanın nasıl olduğunu öğrenmek için kazaya karışan iki araç sürücüsünü yüzleştirdi.

Kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.