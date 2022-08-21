Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 14:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kadıköy’de boks maçını aratmayan kavga kamerada
[Fotograf: İHA]
İstanbul Kadıköy’de alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi çevreyi rahatsız edince bir motokuryenin müdahalesi sert oldu. Ringi aratmayan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Rıhtım’da gece saatlerinde bir iş yerinin önünde meydana geldi.
İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen 3 kişi, çevreyi rahatsız eden davranışlarda bulundı.
Motorunda bir süre bekleyen kurye, ardından çevreyi rahatsız eden kişilere yönelerek yumruk attı.
Ringi aratmayan tekmeli, yumruklu kavga çevredekilerin araya girmesi ve bekçilerin gelmesi ile sona erdi.
Kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: İstanbul
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