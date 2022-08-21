Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy Rıhtım’da gece saatlerinde bir iş yerinin önünde meydana geldi.

İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen 3 kişi, çevreyi rahatsız eden davranışlarda bulundı.

Motorunda bir süre bekleyen kurye, ardından çevreyi rahatsız eden kişilere yönelerek yumruk attı.

Ringi aratmayan tekmeli, yumruklu kavga çevredekilerin araya girmesi ve bekçilerin gelmesi ile sona erdi.

Kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.