Kadıköy'de binada çıkan yangın söndürüldü

Fenerbahçe Şefizade Sokak'taki 5 katlı binanın 4. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Basın mensuplarına konuşan mahalle sakini Üzeyir K., "İtfaiye geç kalsaydı bitişik binalara sıçrayabilirdi. Daire boş sanırım. Çevredeki komşular ihbar etmiş. Kimsenin canına zarar gelmemesi sevindirici" dedi.