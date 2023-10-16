İstanbul'da ev sahibi tartıştığı kiracısını vurdu

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aynı binada kiracı olan iki aile arasında gürültü nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında kiracılardan biri ev sahibini arayarak, yaşananları anlattı.

Ev sahibi ise kiracısı ile telefonda tartışarak, görüşmeyi sonlandırdı. Kiracı, bu seferde damadı Selahattin Kaçmazer'i arayarak durumu anlattı. Bunun üzerine Kaçmazer, ev sahibini arayarak, tepki gösterdi.

Taraflar arasında telefonda yaşanan tartışma evde de devam etti. Tartışma sırasında ev sahibi Kaçmazer'e üç kez ateş etti. Ev sahibi ve kardeşi geldikleri araca binerek olay yerinden kaçarken, Kaçmazer yakınları tarafından yakınlarda bulunan özel bir hastaneye götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan Kaçmazer, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, Kaçmazer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.