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Türkiye
İHA 16.10.2023 12:43

"Motosikletim bozuldu" bahanesiyle diğer sürücülerden benzin topladı

İstanbul Kadıköy'de E-5 kara yolu üzerinde bir motosiklet sürücüsü, motosikletinin parçasını sökerek çalışmadığını söyledi. Şahıs, yoldan geçen diğer motosikletlileri durdurarak litre litre benzin topladı.

"Motosikletim bozuldu" bahanesiyle diğer sürücülerden benzin topladı
[Fotograf: İHA]

Kadıköy E-5 kara yolu üzerinde meydana gelen olayda, bir motosiklet sürücüsü, E-5 üzerinde motosikletinin parçasını sökerek yardım bekledi.

Seyir halinde olan diğer motosikletlileri durdurarak benzininin bittiğini ve motosikletinin çalışmadığını söyleyen şahıs, durdurduğu 3 motosikletliden birer litre benzin topladı.

Durumun farkına varan bir başka motosikletli ise motosikletin parçasının çıkarıldığını fark etti.

Kandırıldığının farkına varan motosikletli, o anları cep telefonuna kaydederek tepki gösterdi. Sürücü, ardından kendilerini durduran motosikletliden şikayetçi oldu. 

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