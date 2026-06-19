Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nda metro raydan çıktı

Metro, makas arızası nedeniyle Bostancı mevkisinde raydan çıktı. Trenden kendi imkanlarıyla çıkan yolcular, bir süre tünelde yürüdü.

Metrodan çıkarak Bostancı Köprüsü mevkisindeki otobüs duraklarına yönelen yolcular yoğunluk oluşturdu.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi. 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, Kadıköy ve Küçükyalı durakları arasında seferler yapılamıyor.

Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında ise seferler gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.