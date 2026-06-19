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Türkiye
AA 19.06.2026 20:15

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nda metro raydan çıktı

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nda sefer yapan metro raydan çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi. 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nda metro raydan çıktı
[Fotograf: AA]

Metro, makas arızası nedeniyle Bostancı mevkisinde raydan çıktı. Trenden kendi imkanlarıyla çıkan yolcular, bir süre tünelde yürüdü.

Metrodan çıkarak Bostancı Köprüsü mevkisindeki otobüs duraklarına yönelen yolcular yoğunluk oluşturdu.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi. 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, Kadıköy ve Küçükyalı durakları arasında seferler yapılamıyor.

Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında ise seferler gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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