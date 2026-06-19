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Türkiye
AA 19.06.2026 19:53

İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluk yaptıkları belirlenen 12 kişi tutuklandı

İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluk yaptıkları belirlenen 12 kişi tutuklandı
[Fotograf: DHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün İstanbul Havalimanı Şubesi ekiplerince, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yerli ve yabancı yolcuları taşımacılık hizmeti sunmak bahanesiyle rahatsız ederek haksız kazanç sağladıkları ve firmalar arasında haksız rekabete neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 21 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 9'u hakkında da "İstanbul Havalimanı Terminali ile eklentilerine girmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

Polis ekipleri, 16 Haziran'da düzenledikleri operasyonda hanutçuluk yaptıkları belirlenen 21 zanlıyı gözaltına almış, aramalarda ruhsatsız tabanca, 50 fişek ile 21 cep telefonuna el konulmuştu.

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