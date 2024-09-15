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Türkiye
AA 15.09.2024 00:40

Kaçan şüphelinin ateş ettiği polis memuru yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, takibe alınan şüphelinin silahla ateş etmesi sonucu bir polis memuru yaralandı.

Kaçan şüphelinin ateş ettiği polis memuru yaralandı
[Fotograf: AA]

Karacabey Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheli hareketler sergilediği gerekçesiyle takibe alınan 34 yaşındaki Ahmet D.'nin kontrolündeki motosiklet Karacabey Devlet Hastanesi kavşağında durduruldu.

Yaya olarak kaçmak isteyen şüpheli, yanında bulunan silahla polislere ateş açtı. 32 yaşındaki Polis memuru Murat Can Güleç bacağından yaralandı. Kaçmaya devam eden Ahmet D., ekipler tarafından kısa sürede yakalandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Güleç, Karacabey Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde polislerce mermi çekirdeği aranması çalışmalarına İlçe Emniyet Müdürü Ümit Şahin de katıldı.

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